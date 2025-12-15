¡Nuevo habitante! Nace jirafita en el zoo de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una jirafa macho nació el pasado sábado 13 de diciembre a las 10:00 de la mañana en el Parque Zoológico "Benito Juárez" de Morelia. El nacimiento ocurrió de forma natural y sin asistencia, confirmaron fuentes al interior del recinto faunístico.
El ejemplar, que mide aproximadamente 1.70 metros, se encuentra en buen estado de salud y permanece en aislamiento dentro del área de cuarentena, bajo el cuidado de su madre. Esta fase es clave para asegurar su supervivencia, ya que en las primeras horas se evalúa su capacidad para levantarse, caminar y alimentarse.
Actualmente, el ejemplar ya superó la etapa más delicada y continuará antes de poder ser presentado al público. Durante este periodo se monitoreará su evolución, especialmente en aspectos como el sistema cardiovascular y su capacidad para desplazarse sin dificultad.
Este nacimiento representa un nuevo logro para el zoológico, que en lo que va de la actual administración ha registrado varios nacimientos exitosos de jirafa reticulada. En abril de este mismo año nació una hembra llamada Kawi, hija de la pareja conformada por Dulce y Porfirio.
Se espera que en los próximos días se den a conocer más detalles sobre la evolución del nuevo integrante de la manada y su eventual incorporación al espacio de exhibición.
rmr