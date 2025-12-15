¡Nuevo habitante! Nace jirafita en el zoo de Morelia

Actualmente, el ejemplar ya superó la etapa más delicada y continuará antes de poder ser presentado al público. Durante este periodo se monitoreará su evolución, especialmente en aspectos como el sistema cardiovascular y su capacidad para desplazarse sin dificultad.

Este nacimiento representa un nuevo logro para el zoológico, que en lo que va de la actual administración ha registrado varios nacimientos exitosos de jirafa reticulada. En abril de este mismo año nació una hembra llamada Kawi, hija de la pareja conformada por Dulce y Porfirio.