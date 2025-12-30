Zoo de Morelia podría recibir manatíes, pingüinos y licaones en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para el siguiente año, el zoológico "Benito Juárez" de Morelia podría albergar algunos ejemplares de manatíes, pingüinos y licaones, adelantó este martes ante medios de comunicación el director del parque, Julio César Medina Ávila.
El funcionario dijo que están en negociación con el Acuario de Veracruz, que fue recuperado por el gobierno estatal, para formar parte del proyecto de recuperación del manatí, una especie en grave peligro de extinción, y en caso de ser viable, éstos llegarían al lugar que fungía como el recinto del lobo marino, aunque el espacio requiere de algunas adecuaciones.
"Hay muchos manatíes en todo el país, algunos ejemplares, pero queremos formar parte, sería una especie más que formaría parte de todas las especies del Zoológico de Morelia que están en grave peligro de extinción, y otra especie más que ayudaríamos a conservar", dijo.
Además, a decir de Julio César Medina, el zoológico de Morelia sería un banco de genética de manatí, pues prevén la llegada de dos o tres ejemplares macho o de hembra y podrían gestionar para que se autorice la reproducción en el parque. En el caso de las adecuaciones para esta especie, agregó que se debe techar el espacio, mantener el agua a no menos de 17 grados y salada, aunque no tanto como la del mar.
Otra especie que también está en plática con el Acuario de Veracruz es el pingüino de Humboldt, al cual le vendría bien el Parque "Benito Juárez", ya que —acotó el director— es de aguas tropicales, no de clima frío: "Es un pingüino tropical, de la corriente precisamente de Humboldt, que está más o menos en el Perú y Chile, en el Pacífico Sur, entonces son aguas templadas".
Por último, otra que también está en aras de concretarse es el licaón, pero con el Zoológico La Aurora de Guatemala, aunque por el momento están a la espera de las condiciones sanitarias para que puedan llegar al Zoológico de Morelia.
Por último, dijo que se requieren tres millones de pesos para la adaptación del albergue de manatíes y un millón aproximadamente para el de los pingüinos, pero buscarán ayuda de los empresarios michoacanos ante la situación de las especies en peligro de extinción.
rmr