Zoo de Morelia podría recibir manatíes, pingüinos y licaones en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para el siguiente año, el zoológico "Benito Juárez" de Morelia podría albergar algunos ejemplares de manatíes, pingüinos y licaones, adelantó este martes ante medios de comunicación el director del parque, Julio César Medina Ávila.

El funcionario dijo que están en negociación con el Acuario de Veracruz, que fue recuperado por el gobierno estatal, para formar parte del proyecto de recuperación del manatí, una especie en grave peligro de extinción, y en caso de ser viable, éstos llegarían al lugar que fungía como el recinto del lobo marino, aunque el espacio requiere de algunas adecuaciones.

"Hay muchos manatíes en todo el país, algunos ejemplares, pero queremos formar parte, sería una especie más que formaría parte de todas las especies del Zoológico de Morelia que están en grave peligro de extinción, y otra especie más que ayudaríamos a conservar", dijo.