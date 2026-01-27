VIRAL: repartidores proyectan Los Simpson en cortina del Simi durante su descanso, en Morelia

El peculiar momento fue grabado y compartido en redes sociales, donde rápidamente se volvió viral. En la grabación se observa a los repartidores estacionados en sus motocicletas, mirando con atención la proyección animada como si se tratara de un verdadero cine al aire libre.

La improvisada función, con la cortina del “Simi” como pantalla, ha generado múltiples comentarios en redes sociales.

Usuarios destacaron el ingenio, mientras otros se mostraron conmovidos por el momento de descanso en la jornada laboral de los repartidores.