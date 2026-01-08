VIRAL: mujer entra a supermercado, se hace "limpia" con un huevo y se va [Video]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En redes sociales circula un video captado por cámaras de seguridad de una tienda en Ecatepec, Estado de México, en el que una mujer toma un huevo de un estante y se lo pasa por todo el cuerpo, momento que ya se viralizó.
En las imágenes se observa cómo, de forma tranquila, la mujer se realiza una “limpia” con el huevo mientras permanece de pie frente al anaquel.
El recorrido del huevo incluye cabeza, cara, brazos e incluso entrepierna. Lo que más ha causado revuelo es que, tras terminar su ritual, simplemente colocó el huevo de vuelta en su lugar y se retiró, sin comprarlo.
Las reacciones no se hicieron esperar: mientras algunos calificaron el acto como una falta de higiene, otros lo vieron como una muestra de creencias populares aún muy presentes.
