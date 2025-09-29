Vinculan a proceso a presunto secuestrador de joven en el Centro de Morelia

Tras ser privada de su libertad, fue llevada a las inmediaciones de la presa de Cointzio. Durante el cautiverio, se le obligó a comunicarse con su familia para exigir el pago de una suma de dinero como condición para liberarla.

Gracias a un operativo implementado por elementos de la Policía Morelia, se logró rescatar a la joven y detener en flagrancia a Diego Armando “N”, mientras que su cómplice logró darse a la fuga.

En audiencia, el Ministerio Público de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS) formuló imputación y presentó pruebas ante el juez de control, quien calificó de legal la detención y resolvió la vinculación a proceso por secuestro agravado. Como medida cautelar, se dictó prisión preventiva oficiosa y se fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

