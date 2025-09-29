Vinculan a proceso a presunto secuestrador de joven en el Centro de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo la vinculación a proceso de Diego Armando “N” por su presunta participación en el delito de secuestro agravado, cometido contra una profesionista en el municipio de Morelia.
De acuerdo con un boletín de la Fiscalía, los hechos ocurrieron el pasado 20 de septiembre en el Centro Histórico, cuando la víctima fue sorprendida por dos hombres armados mientras permanecía dentro de su vehículo, frente a un hotel donde labora.
Tras ser privada de su libertad, fue llevada a las inmediaciones de la presa de Cointzio. Durante el cautiverio, se le obligó a comunicarse con su familia para exigir el pago de una suma de dinero como condición para liberarla.
Gracias a un operativo implementado por elementos de la Policía Morelia, se logró rescatar a la joven y detener en flagrancia a Diego Armando “N”, mientras que su cómplice logró darse a la fuga.
En audiencia, el Ministerio Público de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS) formuló imputación y presentó pruebas ante el juez de control, quien calificó de legal la detención y resolvió la vinculación a proceso por secuestro agravado. Como medida cautelar, se dictó prisión preventiva oficiosa y se fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.
rmr