Joven es rescatada tras intento de secuestro en Morelia; hay un detenido

De acuerdo con la corporación, la alerta se generó cuando los familiares de la joven recibieron una frase clave previamente acordada, lo que permitió desplegar de inmediato un operativo encubierto para localizarla.

Fue en las inmediaciones del Jardín de las Rosas donde agentes municipales, mediante un seguimiento a pie tierra, detectaron un vehículo sospechoso, lograron interceptarlo y poner a salvo a la víctima.

Durante la acción, uno de los presuntos implicados fue detenido y quedó a disposición de las autoridades competentes.

