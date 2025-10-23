Vinculan a proceso a hombre por abuso sexual contra adolescente en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo vinculación a proceso en contra de Carlos Alberto “N”, por su posible participación en el delito de abuso sexual cometido en agravio de una adolescente, hechos ocurridos en esta ciudad.

De acuerdo con los datos de prueba recabados por el agente del Ministerio Público, el pasado 21 de octubre, la víctima caminaba por una calle de Morelia cuando fue alcanzada por el investigado, quien la agredió tocándola en diversas partes del cuerpo, acto que derivó en su detención inmediata por elementos policiales.

Tras ser presentado ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género, el detenido fue llevado ante el Juez de Control.