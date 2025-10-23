Se han detenido a siete personas vinculadas con el delito de homicidio en Morelia: comisionado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Siete personas relacionadas con el delito de homicidio han sido detenidas recientemente en el municipio, informó Pablo Alarcón Olmedo, comisionado de Seguridad de Morelia.
Durante una entrevista colectiva, el comisionado señaló que, al corte de este jueves, se tienen registrados 21 homicidios en lo que va del mes, cifra que se actualizó tras la detección de dos casos más el día de ayer.
Alarcón Olmedo destacó que, además de las cifras, es importante reconocer las acciones coordinadas que ha llevado a cabo la Policía Morelia junto con autoridades de los distintos órdenes de gobierno.
“En este mes hemos tenido detenciones importantes, con órdenes de aprehensión de personas vinculadas a temas de homicidios y otras personas detenidas. Son alrededor de siete personas que han sido detenidas y que están relacionadas con esta situación de homicidios [...]”, puntualizó.
Respecto a los puntos de mayor incidencia, señaló que se han identificado tres focos rojos en la ciudad: el fraccionamiento Villas del Pedregal, la zona de la Tenencia Morelos y la colonia Leandro Valle.
Ante este panorama, indicó que se trabaja en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Fiscalía General del Estado, además de haber instalado una Base de Operaciones Interinstitucionales (BOI) en una zona estratégica.
“También han dado resultados positivos con aseguramientos de vehículos y motocicletas con reporte de robo, detenciones de personas en posesión de narcóticos y otros delitos del fuero común y del fuero federal [...]”, recalcó.
Finalmente, el comisionado indicó que se mantienen reuniones constantes con el general de la XXI Zona Militar, el fiscal del estado y representantes estatales, además de realizar operativos diarios de manera conjunta.
“Son operativos acompañados de aspectos de inteligencia; no nada más es salir a patrullar y dar la vuelta a ver qué nos encontramos, sino que ya vamos con información para detener a estos generadores de violencia [...]”, concluyó.
mrh