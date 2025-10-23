Se han detenido a siete personas vinculadas con el delito de homicidio en Morelia: comisionado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Siete personas relacionadas con el delito de homicidio han sido detenidas recientemente en el municipio, informó Pablo Alarcón Olmedo, comisionado de Seguridad de Morelia.

Durante una entrevista colectiva, el comisionado señaló que, al corte de este jueves, se tienen registrados 21 homicidios en lo que va del mes, cifra que se actualizó tras la detección de dos casos más el día de ayer.

Alarcón Olmedo destacó que, además de las cifras, es importante reconocer las acciones coordinadas que ha llevado a cabo la Policía Morelia junto con autoridades de los distintos órdenes de gobierno.

“En este mes hemos tenido detenciones importantes, con órdenes de aprehensión de personas vinculadas a temas de homicidios y otras personas detenidas. Son alrededor de siete personas que han sido detenidas y que están relacionadas con esta situación de homicidios [...]”, puntualizó.

Respecto a los puntos de mayor incidencia, señaló que se han identificado tres focos rojos en la ciudad: el fraccionamiento Villas del Pedregal, la zona de la Tenencia Morelos y la colonia Leandro Valle.