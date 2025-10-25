Villas del Pedregal vibra cada sábado con su tianguis nocturno

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al caer el sol cada sábado, el fraccionamiento Villas del Pedregal se transforma. Se trata de un ritual urbano que mezcla aromas, colores y voces: el tianguis nocturno que ha conquistado el poniente de Morelia.
Entre las 5:00 de la tarde y las 11:00 de la noche, más de 65 puestos se alinean sobre la Avenida Samario, ofreciendo una variedad que va desde antojitos tradicionales, tacos y hamburguesas, hasta frutas, verduras, juguetes, muebles, electrodomésticos, así como calzado y ropa (nueva y de segunda mano).
Este tianguis no solo abastece productos esenciales; responde a una necesidad: muchas familias trabajadoras no pueden acudir a mercados diurnos, por lo que el horario nocturno les da una alternativa viable sin afectar su jornada laboral.
El equipo de MiMorelia.com realizó un recorrido en el lugar y comprobó que el ambiente es familiar, animado y seguro. Niños emocionados por los juguetes, adultos comparando precios de calzado, y parejas compartiendo un rico antojito son parte del paisaje habitual.
Con buena iluminación y vigilancia, el tianguis nocturno de Villas es, como lo describe una visitante, “muy grande, con muchos puestos variados [...] lo malo es que está muy estrecho y no puedes pasar bien entre tanta gente”. Otro comprador opinó que “es una muy buena idea; encuentras muchísimas cosas necesarias para el consumo diario”.
Este escaparate comercial abarca 750 metros lineales y se ha convertido en un punto de encuentro donde se mezclan tradición, economía y vida comunitaria.
La mejor opción es tomar el camión ruta Villas del Pedregal 2 sobre Avenida Madero Poniente (monumento Lázaro Cárdenas) y bajar justo en el cruce de Avenida Samario con Avenida de la Perla, donde el tianguis te da la bienvenida.
