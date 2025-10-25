Villas del Pedregal vibra cada sábado con su tianguis nocturno

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al caer el sol cada sábado, el fraccionamiento Villas del Pedregal se transforma. Se trata de un ritual urbano que mezcla aromas, colores y voces: el tianguis nocturno que ha conquistado el poniente de Morelia.

Entre las 5:00 de la tarde y las 11:00 de la noche, más de 65 puestos se alinean sobre la Avenida Samario, ofreciendo una variedad que va desde antojitos tradicionales, tacos y hamburguesas, hasta frutas, verduras, juguetes, muebles, electrodomésticos, así como calzado y ropa (nueva y de segunda mano).

Este tianguis no solo abastece productos esenciales; responde a una necesidad: muchas familias trabajadoras no pueden acudir a mercados diurnos, por lo que el horario nocturno les da una alternativa viable sin afectar su jornada laboral.