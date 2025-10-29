¿Viajas desde Morelia? Estas son las líneas de autobuses afectadas por protestas

Los bloqueos han sido implementados por productores del campo como parte de una protesta nacional por el precio del maíz. Los campesinos del MAC acusan al gobierno federal de haber anunciado acuerdos “simulados” que no atienden las verdaderas demandas del sector. En un manifiesto difundido en redes sociales, rechazaron lo declarado por el titular de Agricultura, Julio Berdegué Sacristán, y reiteraron que su movimiento continuará hasta obtener una solución real.

"Nos ofrecieron simulaciones, no soluciones. Creen que el campo puede esperar, creen que nos vamos a cansar... se equivocan", declaró el movimiento en uno de sus mensajes. También señalaron que la ayuda ofrecida no cubre ni los costos de producción, y que el precio propuesto por tonelada es insuficiente. “Nos quieren dar limosna. Exigimos justicia”, sentenció una de sus voceras.

Además, el MAC anunció que la lucha se extenderá como movimiento nacional, con la convocatoria a productores de Sinaloa, Sonora, Veracruz, Jalisco, Chiapas y otras entidades. "Hoy es el maíz, mañana será el agua", advirtieron, al tiempo que reiteraron: "El hambre no tiene regiones, la injusticia es la misma para todos".

En su más reciente actualización, el C5i de Michoacán informó que se mantiene bloqueada la vialidad en tres puntos del estado: Zinapécuaro (carretera de cuota 15D Atlacomulco-Zapotlanejo), Panindícuaro (caseta de cobro) y La Cinta (carretera Morelia-Salamanca). En contraste, otros tramos como la Autopista de Occidente en Vista Hermosa, el crucero de Puruándiro y la carretera Jiquilpan-Sahuayo se encuentran ya con libre circulación.