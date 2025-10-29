Campesinos del MAC niegan acuerdo con el gobierno: "No pedimos limosna, exigimos justicia"

"Lo decimos claro: no pedimos limosna, exigimos justicia. No es un capricho, es lo mínimo para sobrevivir", indicaron. También criticaron la manera en que se condujo el diálogo con autoridades federales: "El diálogo nunca fue un diálogo, fue una imposición. No se puede presumir un diálogo cuando no se escucha a quien trabaja la tierra".

El MAC hizo un llamado a convertir la protesta en un movimiento nacional, convocando a productores de estados como Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco y Chiapas a sumarse. "Hoy es el maíz y el sorgo. Mañana será el agua", advirtieron. "El hambre no tiene regiones, la injusticia es la misma para todos".

Finalmente, subrayaron que el campo sostiene la economía nacional y que no permitirán que sus demandas sean minimizadas. “Si el campo se cae, se cae el país entero”, concluyeron en su mensaje, reafirmando que el movimiento sigue activo, firme y en pie de lucha.

