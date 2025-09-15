Venta de alcohol para llevar estará restringida en el Centro de Morelia hasta el 16 de septiembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La restricción en la venta de alcohol para llevar en el primer cuadro del Centro Histórico de Morelia se mantendrá vigente hasta que concluya el desfile cívico-militar del martes 16 de septiembre, informó Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento de Morelia.

En entrevista, el funcionario municipal explicó que la medida aplica para todos los establecimientos con licencia tipo C —es decir, aquellos autorizados para ofertar bebidas alcohólicas— ubicados en el primer cuadro de la ciudad.