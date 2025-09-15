Morelia
Venta de alcohol para llevar estará restringida en el Centro de Morelia hasta el 16 de septiembre
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La restricción en la venta de alcohol para llevar en el primer cuadro del Centro Histórico de Morelia se mantendrá vigente hasta que concluya el desfile cívico-militar del martes 16 de septiembre, informó Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento de Morelia.
En entrevista, el funcionario municipal explicó que la medida aplica para todos los establecimientos con licencia tipo C —es decir, aquellos autorizados para ofertar bebidas alcohólicas— ubicados en el primer cuadro de la ciudad.
“Son 120 establecimientos con notificación al respecto: tiendas de conveniencia, abarrotes, bares, restaurantes; a todos se les dejó la notificación respectiva (…)”
destacó Benítez Silva, quien precisó que el aviso se entregó con una semana de anticipación
El secretario señaló que en años anteriores los establecimientos han mostrado una actuación responsable frente a esta medida. Sin embargo, advirtió que se contará con inspectores para supervisar su cumplimiento, y que los negocios que no acaten la disposición podrían ser sancionados con una clausura temporal de tres días, además de una multa.
Benítez Silva reiteró que la restricción permanecerá hasta el término del desfile cívico-militar del 16 de septiembre, lo cual se estima ocurra alrededor de las 14:00 horas.
Finalmente, indicó que los inspectores también estarán presentes en la zona de la verbena popular que se instalará en distintos puntos del centro, además de reforzar la supervisión con otros operativos en bares ubicados tanto en el Centro Histórico como en la zona Chapultepec y en la avenida Juan Pablo Segundo.
RPO