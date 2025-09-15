Realiza Coepris operativo sanitario por fiestas patrias en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), llevó a cabo un operativo de supervisión sanitaria en el Centro Histórico de Morelia.

Durante el recorrido, personal de la institución supervisó alrededor de 300 puestos de alimentos y bebidas, tanto fijos como semifijos, instalados en las inmediaciones, para constatar que cumplieran con las condiciones adecuadas de higiene. Entre las acciones realizadas se verificó el buen estado de las áreas de preparación de alimentos, la limpieza y mantenimiento de utensilios y equipo, que los productos refrigerados se conservaran a temperaturas adecuadas, así como el uso exclusivo de hielo para consumo humano.

Además, se llevó a cabo el muestreo del agua en las fuentes de abastecimiento de las plazas públicas, con el propósito de verificar que contaran con los niveles adecuados de cloración. Esta acción resulta fundamental durante los festejos patrios, ya que garantiza que el agua utilizada por comerciantes y asistentes sea segura para el consumo y evita la propagación de bacterias y microorganismos que pueden causar enfermedades gastrointestinales.

Como medida preventiva, también se entregaron 200 cubrebocas, 80 cofias y 230 frascos de plata coloidal a los manejadores de alimentos, reforzando con ello las buenas prácticas de higiene.

El titular de la Coepris, Hebert Flores Leal, exhortó a los vendedores a mantener sus procesos de preparación en condiciones óptimas, conservar limpias y desinfectadas sus áreas de trabajo, y reforzar su higiene personal, con el fin de ofrecer un servicio seguro y de calidad a los consumidores.

Finalmente, recordó que la vigilancia sanitaria también cuenta con el apoyo de la ciudadanía, quienes al detectar irregularidades en los alimentos pueden realizar una denuncia sanitaria al correo electrónico: denuncias.coepris@salud.michoacan.gob.mx.