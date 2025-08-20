¿Vas al Concurso de Carros Locos? Aquí el mapa, programa del día y más detalles

🚧 Cierres viales:

Debido al desarrollo del evento, se aplicará cierre total de la vialidad de 5:00 a 15:00 horas, desde el Monumento al Pípila hasta el norte de Avenida Morelos, a la altura de la calle del Trabajo. El croquis del recorrido y los puntos clave ya fue difundido por la autoridad municipal.

El trayecto de la competencia recorrerá parte del Centro Histórico, pasando por lugares como el Templo de San José, Templo del Carmen y la Casa de la Cultura, lo que promete una gran experiencia visual para asistentes y espectadores.