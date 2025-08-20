¿Vas al Concurso de Carros Locos? Aquí el mapa, programa del día y más detalles

Morelia

El domingo 24 de agosto se realizará el 3er. Concurso de Carros Locos en Avenida Morelos Norte, con actividades desde las 9:00 h. Conoce los cierres viales y el programa
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con todo listo y una ruta trazada por Avenida Morelos Norte, el próximo domingo 24 de agosto se llevará a cabo el 3er. Concurso de Carros Locos Morelia 2025, un evento que ha ganado popularidad por combinar creatividad, diversión y velocidad de manera segura y familiar.

La Gerencia del Centro Histórico de Morelia presentó el programa oficial del evento, que comenzará a las 9:00 horas con la inauguración y dará paso a la competencia entre los vehículos más originales, diseñados por equipos locales. El registro de participantes iniciará una hora antes, a las 8:00 h.

🕒 Programa del Día:

  • 8:00 a 9:00 h – Registro

  • 9:00 a 10:00 h – Inauguración

  • 10:00 a 11:30 h – Competencia

  • 11:30 h – Presentación de entretenimiento

  • 12:00 h – Ceremonia de premiación

  • 14:00 h – Liberación de vialidad

FB/ Gerencia del Centro Historico de la ciudad de Morelia

🚧 Cierres viales:

Debido al desarrollo del evento, se aplicará cierre total de la vialidad de 5:00 a 15:00 horas, desde el Monumento al Pípila hasta el norte de Avenida Morelos, a la altura de la calle del Trabajo. El croquis del recorrido y los puntos clave ya fue difundido por la autoridad municipal.

El trayecto de la competencia recorrerá parte del Centro Histórico, pasando por lugares como el Templo de San José, Templo del Carmen y la Casa de la Cultura, lo que promete una gran experiencia visual para asistentes y espectadores.

FB/ Gerencia del Centro Historico de la ciudad de Morelia

La Gerencia del Centro Histórico hizo un llamado a los ciudadanos a tomar precauciones de movilidad, salir con tiempo si se requiere circular por la zona y, sobre todo, disfrutar del evento en familia.

SHA

Gerencia del Centro Histórico de Morelia
3er. Concurso de Carros Locos Morelia 2025

