Los Carros Locos regresan a Morelia este domingo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente Municipal Alfonso Martínez Alcázar, invita a toda la ciudadanía a ser parte de una mañana llena de risas, creatividad y orgullo moreliano en el 3er Concurso de Carros Locos, un evento que promete diversión para todas las familias.

El próximo domingo 24 de agosto de 2025, desde las 9:00 horas, la Avenida Morelos Norte se convertirá en el escenario perfecto en el que los equipos participantes desplieguen sus ingeniosos vehículos de tracción humana, inspirados en la riqueza cultural de nuestra ciudad.

El 3er Concurso de Carros Locos no es solo una carrera, es una celebración de la creatividad, el trabajo en equipo y el amor por Morelia. Los 46 equipos, conformados de 5 a 10 personas, competirán en un emocionante recorrido de 300 metros en pendiente, donde la originalidad, la resistencia y la velocidad serán clave. Además, el entusiasmo de los participantes será reconocido por un jurado ciudadano que premiará la pasión puesta en la pista. Los ganadores se llevarán atractivos premios: