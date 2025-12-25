Un total de 33 personas fueron remitidas por faltas administrativas durante la jornada de Navidad en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la jornada del 24 y 25 de diciembre se remitió a un total de 16 personas al Centro de Atención Municipal debido a diversas faltas administrativas, informó Pablo Alarcón Olmedo, comisionado de Seguridad en Morelia.

Al respecto, el comisionado indicó a medios de comunicación que dichas faltas se registraron por participar en riñas, consumir bebidas alcohólicas en la vía pública, involucrarse en hechos de tránsito bajo el influjo del alcohol y vender pirotecnia en espacios públicos.

En este tenor, se le cuestionó sobre otros reportes atendidos durante la Nochebuena y Navidad. Al respecto, el comisionado señaló que se recibieron diversos reportes por detonaciones de arma de fuego.