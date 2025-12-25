Morelia

Un total de 33 personas fueron remitidas por faltas administrativas durante la jornada de Navidad en Morelia

Aholibama Andrade
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la jornada del 24 y 25 de diciembre se remitió a un total de 16 personas al Centro de Atención Municipal debido a diversas faltas administrativas, informó Pablo Alarcón Olmedo, comisionado de Seguridad en Morelia.

Al respecto, el comisionado indicó a medios de comunicación que dichas faltas se registraron por participar en riñas, consumir bebidas alcohólicas en la vía pública, involucrarse en hechos de tránsito bajo el influjo del alcohol y vender pirotecnia en espacios públicos.

En este tenor, se le cuestionó sobre otros reportes atendidos durante la Nochebuena y Navidad. Al respecto, el comisionado señaló que se recibieron diversos reportes por detonaciones de arma de fuego.

“Por ejemplo, en Tenencia Morelos, derivado de una riña, tuvimos a dos personas lesionadas, y cerca de la Nicolás Ballesteros un sujeto se disparó accidentalmente en una pierna, esto al pretender efectuar disparos al aire”
puntualizó Alarcón Olmedo

Por otra parte, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) indicó que agentes de la Guardia Civil remitieron a 17 individuos a Barandillas por faltas administrativas como posesión de sustancias nocivas en la vía pública, violentar a la autoridad y orinar en la vía pública.

