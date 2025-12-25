PC Municipal registra nueve incidentes durante Nochebuena en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al menos tres choques, tres fugas de gas y tres incendios fueron algunos de los incidentes atendidos en la capital michoacana durante Nochebuena, informó la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Morelia.
A través de una tarjeta informativa, la Coordinación destacó algunos de los servicios y eventos relevantes que se atendieron. Entre estos, se registró un incendio en un árbol de aproximadamente seis metros de altura dentro de la unidad deportiva de la colonia Unión Popular Solidaria, el cual, tras el fuego, tuvo que ser retirado.
En Cumbres del Quinceo ocurrió otro incendio en una zona alejada de las viviendas. El tercero se presentó en la cochera de un domicilio, donde el personal realizó trabajos de enfriamiento y remoción, además de retirar el medidor de la CFE para eliminar riesgos eléctricos.
En cuanto a los choques, uno de ellos ocurrió en el Libramiento, antes de llegar a la Macroplaza, donde un camión de la empresa Coca-Cola impactó de frente contra una estructura metálica y alcanzó al menos a otros tres vehículos. De acuerdo con el reporte, el conductor no requirió atención médica. Los otros dos incidentes viales involucraron motocicletas; en uno de ellos, el conductor cayó a un río cercano y tuvo que ser rescatado del canal.
Respecto a las fugas de gas, las tres se presentaron en viviendas ubicadas en distintas zonas de la ciudad; en estos casos, las fugas se identificaron en la base de los tanques de gas, los cuales fueron canalizados a las empresas gaseras para su manejo correspondiente.
RPO