PC Municipal registra nueve incidentes durante Nochebuena en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al menos tres choques, tres fugas de gas y tres incendios fueron algunos de los incidentes atendidos en la capital michoacana durante Nochebuena, informó la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Morelia.

A través de una tarjeta informativa, la Coordinación destacó algunos de los servicios y eventos relevantes que se atendieron. Entre estos, se registró un incendio en un árbol de aproximadamente seis metros de altura dentro de la unidad deportiva de la colonia Unión Popular Solidaria, el cual, tras el fuego, tuvo que ser retirado.