Tras recientes incidentes, Ayuntamiento llama a evitar la venta de pirotecnia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar exhortó a las y los comerciantes a no vender pirotecnia, sino optar por otros productos de temporada.
En entrevista colectiva, el edil recordó que hace aproximadamente un mes se registró una explosión en un polvorín y este fin de semana un puesto de pirotecnia en un tianguis se incendió, por lo cual reiteró la importancia de evitar la comercialización de estos materiales.
“Hacemos el llamado respetuoso para que vendan otros artículos porque se corre el riesgo de la vida de ellos mismos y de los que están alrededor. Sabemos que al decomisar la mercancía para ellos implica el esfuerzo de comprarla y ellos están con la esperanza de ganarse unos pesos (…)”, puntualizó.
Aunado a esto, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, señaló durante una entrevista que se continuará recalcando a las y los líderes de uniones de comerciantes que no permitan la instalación de puestos de venta de pirotecnia, ya que no están autorizados.
Por lo anterior, indicó que los operativos de decomiso de pirotecnia en la vía pública y mercados se reforzarán, pero también hizo un llamado a la población para no adquirir este tipo de productos, pues resaltó que en esta temporada se han registrado tres incidentes relacionados con este tipo de materiales.
BCT