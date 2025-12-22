Tras recientes incidentes, Ayuntamiento llama a evitar la venta de pirotecnia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar exhortó a las y los comerciantes a no vender pirotecnia, sino optar por otros productos de temporada.

En entrevista colectiva, el edil recordó que hace aproximadamente un mes se registró una explosión en un polvorín y este fin de semana un puesto de pirotecnia en un tianguis se incendió, por lo cual reiteró la importancia de evitar la comercialización de estos materiales.