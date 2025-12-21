Estalla pirotecnia en el tianguis de la avenida Pedregal en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com) Un estallido de pirotecnia se registró en uno de los puestos del mercadito sobre ruedas que se instala los días domingo sobre la avenida Pedregal, al poniente de la ciudad de Morelia, informaron autoridades policiales y de rescate.

Afortunadamente, el hecho no dejó personas lesionadas ni fallecidas. El incidente ocurrió esta mañana a la altura de la colonia Eduardo Ruíz, cerca de la Escuela Secundaria Técnica 100 y fue reportado al número de emergencias.

Al sitio acudieron bomberos de la Coordinación de Protección Civil Michoacán (CEPCM), quienes se encargaron de controlar la situación. Asimismo, arribaron patrulleros municipales para apoyar en las labores de Auxilio.

Se espera que las instancias competentes apliquen las sanciones respectivas al o a los dueños del mencionado establecimiento, pues la venta de pirotecnia en un espacio como ese es su riesgo latente para a los demás comerciantes y clientes.

