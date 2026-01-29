Tras captura del “Spaguetti”, exhortan a afectados a denunciar graffitis en viviendas de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Es importante que las y los propietarios cuyas viviendas se han visto afectadas por graffitis levanten la denuncia correspondiente, a fin de contar con mayores elementos que permitan aplicar sanciones más severas, indicó Gaspar Hernández Razo, titular de la Gerencia del Centro Histórico de Morelia.
Luego de la detención de Héctor S., alias “Spaguetti”, quien realizaba pintas con dicha palabra en fachadas de distintos inmuebles, el joven deberá cumplir con trabajo comunitario como reparación del daño, el cual consiste en limpiar los graffitis que realizó en el Centro Histórico.
Al respecto, el gerente explicó que, por el momento la sanción impuesta corresponde al servicio comunitario; sin embargo, señaló que en caso de que se presenten denuncias formales por parte de los afectados, podrían derivarse sanciones mayores.
Subrayó que es fundamental que las y los ciudadanos denuncien estos hechos, ya que las pintas no solo se registraron en el Centro Histórico, sino también en otras zonas de la capital michoacana.
En entrevista con medios de comunicación, Lucero, una de las personas afectadas, compartió que desde noviembre ha detectado al menos cinco graffitis del “Spaguetti” en la fachada de su vivienda.
“Nosotros, como dueños de la propiedad, lo hemos pintado porque incluso nos genera preocupación, ya que se puede llegar a pensar que sea alguna señal de otras cosas ilícitas”, comentó.
Añadió que para limpiar las pintas ha comprado pintura de aceite, y entre brochas, pintura y mano de obra, ha gastado más de 700 pesos.
Desde su perspectiva, consideró que las sanciones para quienes realizan graffitis en las propiedades deberían ser más severas que únicamente el trabajo comunitario.
Asimismo, indicó que buscará presentar la denuncia correspondiente ahora que el responsable ha sido identificado, pues señaló que las pintas se registran en decenas de inmuebles.
“Somos varios vecinos solo en esta calle, todos hemos limpiado por nuestra cuenta, pero es un problema que se presenta en muchas colonias (…)”, expresó.
Finalmente, Lucero consideró necesario diferenciar entre el arte urbano y el graffiti, al señalar que este último afecta tanto al patrimonio como a la imagen de las viviendas.
RYE-