Tras captura del “Spaguetti”, exhortan a afectados a denunciar graffitis en viviendas de Morelia

En entrevista con medios de comunicación, Lucero, una de las personas afectadas, compartió que desde noviembre ha detectado al menos cinco graffitis del “Spaguetti” en la fachada de su vivienda.

“Nosotros, como dueños de la propiedad, lo hemos pintado porque incluso nos genera preocupación, ya que se puede llegar a pensar que sea alguna señal de otras cosas ilícitas”, comentó.

Añadió que para limpiar las pintas ha comprado pintura de aceite, y entre brochas, pintura y mano de obra, ha gastado más de 700 pesos.

Desde su perspectiva, consideró que las sanciones para quienes realizan graffitis en las propiedades deberían ser más severas que únicamente el trabajo comunitario.

Asimismo, indicó que buscará presentar la denuncia correspondiente ahora que el responsable ha sido identificado, pues señaló que las pintas se registran en decenas de inmuebles.