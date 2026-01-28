Cae el "Spaguetti", grafitero de Morelia; difunden su foto

Alarcón Olmedo explicó que, como parte del proceso, el infractor será conmutado a realizar trabajo comunitario. De esta manera, deberá reparar el daño causado a la sociedad mediante tareas de restauración en los lugares afectados por sus pintas.

En este sentido, se detalló que el joven tiene 19 años y se llama Héctor S.

También se dijo que el chico fue detenido bajo el efecto de ciertos estupefacientes.

-