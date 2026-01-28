Cae el "Spaguetti", grafitero de Morelia; difunden su foto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Pablo Alarcón Olmedo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia, confirmó la detención de un joven que era buscado por realizar pintas con graffiti en varias zonas de la ciudad.
El joven firmaba sus pintas con el seudónimo "Spaguetti".
El hecho ocurrió durante la tarde de este miércoles.
Alarcón Olmedo explicó que, como parte del proceso, el infractor será conmutado a realizar trabajo comunitario. De esta manera, deberá reparar el daño causado a la sociedad mediante tareas de restauración en los lugares afectados por sus pintas.
En este sentido, se detalló que el joven tiene 19 años y se llama Héctor S.
También se dijo que el chico fue detenido bajo el efecto de ciertos estupefacientes.
-