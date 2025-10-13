¿Tienes muñecas rotas? Llévalas al Zoo de Morelia y recibe una cortesía

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Parque Zoológico "Benito Juárez" de Morelia lanzó una peculiar convocatoria para todos aquellos que tengan en casa muñecas rotas, feas o descabezadas: pueden llevarlas al recinto y, a cambio, recibirán una cortesía especial.

La dinámica, que forma parte de una actividad temática de temporada, está disponible de martes a domingo, de 10:00 a 16:30 horas, a través del acceso por la puerta de servicio del zoológico.

“¿Tienes muñecas rotas y descabezadas? En ZooMorelia te las recibimos y a cambio recibe una cortesía”, publicó la institución en redes sociales.

