¿Tienes muñecas rotas? Llévalas al Zoo de Morelia y recibe una cortesía

Llévala de martes a domingo por la puerta de servicio y participa en esta curiosa propuesta del zoológico
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Parque Zoológico "Benito Juárez" de Morelia lanzó una peculiar convocatoria para todos aquellos que tengan en casa muñecas rotas, feas o descabezadas: pueden llevarlas al recinto y, a cambio, recibirán una cortesía especial.

La dinámica, que forma parte de una actividad temática de temporada, está disponible de martes a domingo, de 10:00 a 16:30 horas, a través del acceso por la puerta de servicio del zoológico.

“¿Tienes muñecas rotas y descabezadas? En ZooMorelia te las recibimos y a cambio recibe una cortesía”, publicó la institución en redes sociales.

La recolección de muñecas se realizará de martes a domingo, de 10:00 a 16:30 horas, exclusivamente por la puerta de servicio del zoológico.

Aunque no se confirmó, estas muñecas recolectadas serían utilizadas como parte de la ambientación temática para los Recorridos Nocturnos de Halloween 2025, uno de los eventos más esperados del año que caracteriza estos recorridos, en los que el terror se combina con educación ambiental, leyendas y convivencia familiar.

La edición 2025 de los recorridos se llevará a cabo los días viernes 24 y sábado 25 de octubre, con dos horarios por noche: a las 19:00 y a las 21:00 horas. El costo de entrada general será de 300 pesos por persona.

Como novedad, este año los asistentes podrán elegir entre tres niveles de miedo:

  • Recorrido psicológico

  • Recorrido traumante

  • Recorrido extremo

