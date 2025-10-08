Salen a la venta boletos para Recorridos Nocturnos de Halloween en el zoo de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Parque Zoológico "Benito Juárez" confirmó el regreso de sus ya tradicionales Recorridos Nocturnos de Halloween, una experiencia esperada por chicos y grandes que mezcla educación ambiental, convivencia familiar y un toque de terror.

Desde hace algunos años, el recinto faunístico abre sus puertas durante las noches de octubre para ofrecer un recorrido especial en el que los visitantes pueden interactuar con personajes fantásticos, escuchar leyendas, disfrutar de ambientación temática y conocer el comportamiento nocturno de algunos animales.

La edición de este año se llevará a cabo los días viernes 24 y sábado 25 de octubre, con dos recorridos por noche: uno a las 19:00 horas y otro a las 21:00 horas. El costo de entrada general es de 300 pesos por persona.

Como novedad, los asistentes podrán elegir el nivel de miedo que desean experimentar: