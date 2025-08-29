SFA afirma que ingresos por renta de recintos culturales se destinan a mantenimiento

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El recurso obtenido del arrendamiento de recintos culturales se reinvierte en labores de mantenimiento de estos mismos espacios, aseguró Luis Navarro García, titular de la Secretaría de Finanzas y Administración de Michoacán (SFA).

En entrevista colectiva, el funcionario recalcó que este acuerdo sobre la utilización de dichos recursos se estableció con anterioridad en coordinación con la Secretaría de Cultura del Estado (Secum).

En este sentido, Navarro García informó que recientemente se autorizó un recurso cercano a los 4 millones de pesos, para que la Secum lo destine a trabajos de mantenimiento de los recintos, como ejemplo, mencionó trabajos para impermeabilizar.

“Sí se está invirtiendo, es un dinero que antes se iba literalmente a la licuadora, como muchos otros ingresos, y el compromiso que nosotros hemos hecho, es que todo lo que entre de la renta de espacios se regresa para el mantenimiento de los espacios patrimonio del estado”, afirmó el secretario.

Estas declaraciones surgen tras recientes señalamientos de algunos activistas sobre la renta de inmuebles históricos —como la Casa de la Cultura de Morelia y el Palacio Clavijero— para eventos privados.