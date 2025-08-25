Organizan bodorrio masivo en El Clavijero de Morelia para el 30 de agosto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo 30 de agosto, el salón de eventos El Clavijero en Morelia será sede de un bodorrio masivo, una actividad que busca reunir a parejas en un evento gratuito, con actividades artísticas y culturales a manera de manifestación en contra de que recintos culturales se usen para eventos privados como bodas y otras celebraciones.
La convocatoria está dirigida a quienes "sueñan con casarse" en un espacio emblemático, pero no cuentan con el presupuesto para costear una boda tradicional en este recinto.
El evento es organizado por la Coordinadora de Colectivos, Activistas y Organizaciones Sociales de Michoacán, que en sus redes sociales compartió el llamado: “¿Quieres casarte en el Clavijero y no tienes $250,000 pesos? ¡Esta es tu oportunidad!”.
El evento se llevará a cabo de 12:00 del día a 3:00 de la tarde e incluirá distintas dinámicas para los asistentes, como bodas de "mentis", una mesa de diálogo, la presentación de un pliego petitorio, además de una rueda de prensa.
También habrá música en vivo e intervenciones artísticas y culturales.
