Organizan bodorrio masivo en El Clavijero de Morelia para el 30 de agosto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo 30 de agosto, el salón de eventos El Clavijero en Morelia será sede de un bodorrio masivo, una actividad que busca reunir a parejas en un evento gratuito, con actividades artísticas y culturales a manera de manifestación en contra de que recintos culturales se usen para eventos privados como bodas y otras celebraciones.

La convocatoria está dirigida a quienes "sueñan con casarse" en un espacio emblemático, pero no cuentan con el presupuesto para costear una boda tradicional en este recinto.