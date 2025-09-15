Sefeco invita a la población a la Tarde Moreliana, habrá comida y actividades culturales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Fomento Económico (Sefeco) invita a la población a participar en la Tarde Moreliana, que se realizará el próximo 25 de septiembre en el Jardín Morelos, a partir de las 17:00 horas.
En rueda de prensa, María Guadalupe Herrera Calderón, titular de la Sefeco, destacó que el evento busca fomentar la convivencia y la paz entre la población, además de continuar con las celebraciones propias de las fiestas patrias de septiembre.
Asimismo, señaló que se realizarán actividades culturales con presentaciones de canto y del Ballet Folclórico del Ayuntamiento de Morelia, y se entregarán reconocimientos a las cocineras tradicionales de Morelia y sus tenencias.
Para finalizar, la secretaria reiteró la invitación a la ciudadanía para disfrutar de esta Tarde Moreliana, llena de sabor, música y alegría, y recomendó llegar con anticipación para aprovechar las actividades y degustar los platillos que se ofrecerán.
