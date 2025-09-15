Morelia

Sefeco invita a la población a la Tarde Moreliana, habrá comida y actividades culturales

Se realizará el próximo 25 de septiembre en el Jardín Morelos, a partir de las 17:00 horas
Sefeco invita a la población a la Tarde Moreliana, habrá comida y actividades culturales
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Fomento Económico (Sefeco) invita a la población a participar en la Tarde Moreliana, que se realizará el próximo 25 de septiembre en el Jardín Morelos, a partir de las 17:00 horas.

En rueda de prensa, María Guadalupe Herrera Calderón, titular de la Sefeco, destacó que el evento busca fomentar la convivencia y la paz entre la población, además de continuar con las celebraciones propias de las fiestas patrias de septiembre.

La funcionaria explicó que, de manera gratuita, se ofrecerán diversos platillos, entre ellos pozole, corundas, vasolotes y aguas frescas, y se espera una asistencia aproximada de 1,500 a 2,000 personas.

Asimismo, señaló que se realizarán actividades culturales con presentaciones de canto y del Ballet Folclórico del Ayuntamiento de Morelia, y se entregarán reconocimientos a las cocineras tradicionales de Morelia y sus tenencias.

Para finalizar, la secretaria reiteró la invitación a la ciudadanía para disfrutar de esta Tarde Moreliana, llena de sabor, música y alegría, y recomendó llegar con anticipación para aprovechar las actividades y degustar los platillos que se ofrecerán.

