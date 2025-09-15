Cocineras de Morelia y sus tenencias suman su identidad al nuevo recetario presentado por Sefeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Fomento Económico (Sefeco) presentó de manera oficial el “Recetario de Cocineras de Morelia y sus Tenencias”, integrado por 100 recetas y cuya consulta digital será completamente gratuita.
En rueda de prensa, la titular de la Sefeco, María Guadalupe Herrera Calderón, expuso que este proyecto se concretó tras varios años de trabajo y con el apoyo de patrocinadores.
Indicó que, posteriormente, la Sefeco difundirá a través de sus redes sociales y de folletos el código para que la ciudadanía pueda consultar el recetario y así llegue a más personas.
Para finalizar, Herrera Calderón recalcó que se harán algunas ediciones impresas y se darán a conocer dinámicas para entregar algunos tomos a la población, pero enfatizó que la versión digital estará disponible para todo el público.
En su participación, la cocinera Elvira Milán resaltó que, con este recetario, se espera que lleguen más proyectos en beneficio de las cocineras tradicionales.
Añadió que el recetario ofrece opciones para todos los gustos, incluidas recetas vegetarianas a base de huitlacoche, acelgas y otros ingredientes.
RPO