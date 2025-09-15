Morelia

Cocineras de Morelia y sus tenencias suman su identidad al nuevo recetario presentado por Sefeco

AHOLIBAMA ANDRADE
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Fomento Económico (Sefeco) presentó de manera oficial el “Recetario de Cocineras de Morelia y sus Tenencias”, integrado por 100 recetas y cuya consulta digital será completamente gratuita.

En rueda de prensa, la titular de la Sefeco, María Guadalupe Herrera Calderón, expuso que este proyecto se concretó tras varios años de trabajo y con el apoyo de patrocinadores.

Aunado a esto, destacó que gracias a la capacitación constante de las cocineras se logró el recetario y subrayó que ya se cuenta con registro de marca ante el IMPI como Cocineras de Morelia y sus Tenencias.

“Cada receta tiene su toque especial y parte de su identidad que las distingue a cada una de ellas. Por eso, cada receta lleva el nombre de las 100 cocineras que hicieron posible la realización de este recetario (…)”
subrayó la secretaria, a la par de agregar que también hay breves semblanzas con información sobre las tenencias
Indicó que, posteriormente, la Sefeco difundirá a través de sus redes sociales y de folletos el código para que la ciudadanía pueda consultar el recetario y así llegue a más personas.

Para finalizar, Herrera Calderón recalcó que se harán algunas ediciones impresas y se darán a conocer dinámicas para entregar algunos tomos a la población, pero enfatizó que la versión digital estará disponible para todo el público.

En su participación, la cocinera Elvira Milán resaltó que, con este recetario, se espera que lleguen más proyectos en beneficio de las cocineras tradicionales.

Añadió que el recetario ofrece opciones para todos los gustos, incluidas recetas vegetarianas a base de huitlacoche, acelgas y otros ingredientes.

