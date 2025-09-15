Cocineras de Morelia y sus tenencias suman su identidad al nuevo recetario presentado por Sefeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Fomento Económico (Sefeco) presentó de manera oficial el “Recetario de Cocineras de Morelia y sus Tenencias”, integrado por 100 recetas y cuya consulta digital será completamente gratuita.

En rueda de prensa, la titular de la Sefeco, María Guadalupe Herrera Calderón, expuso que este proyecto se concretó tras varios años de trabajo y con el apoyo de patrocinadores.