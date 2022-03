Se usan todos los medios para localizar a seminarista: arzobispo de Morelia

El arzobispo de Morelia comentó que no se tiene información precisa de qué pudo provocar que el seminarista se extraviara o si fue víctima de algún hecho delictivo en su recorrido por el cerro ubicado en el municipio de Quiroga.

"No tenemos ninguna pista para poder determinar cuál pudiera haber sido el motivo de su desaparición, no tenemos información, para nosotros simplemente está desaparecido, por una circunstancia se separó del grupo, no hay datos para poder pensar si fue víctima (de inseguridad) o simplemente se extravió", apuntó.