Se repite la tensión en Palacio de Gobierno; manifestantes y policías se enfrentan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las movilizaciones por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, continuaron este lunes en distintas ciudades de Michoacán. Mientras que en Uruapan las marchas estudiantiles concluyeron sin incidentes, en Morelia se vivió un nuevo enfrentamiento frente a Palacio de Gobierno.
En Uruapan, cientos de estudiantes de nivel medio superior marcharon por avenidas principales para exigir justicia por el homicidio, ocurrido el pasado 1 de noviembre. A la par, habitantes de comunidades cercanas bloquearon la carretera Uruapan–Los Reyes, en la desviación a Corupo, sin que se reportaran incidentes violentos.
El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, confirmó que las protestas se realizaron sin alteraciones al orden, y reiteró que el Gobierno estatal "mantiene una postura de respeto absoluto a la libertad de expresión y de manifestación".
En contraste, en la capital michoacana, cientos de estudiantes de al menos 10 universidades marcharon desde dos puntos: el monumento a Lázaro Cárdenas y la Facultad de Derecho de la UMSNH. Ambas columnas coincidieron frente a Palacio de Gobierno, donde se repitieron los disturbios registrados un día antes.
A pesar de que el recinto amaneció resguardado con vallas, se registró una nueva confrontación entre manifestantes y elementos de seguridad. De forma preliminar, se reportan personas heridas por el gas lanzado para dispersar al contingente. Hasta el cierre de esta edición, no hay cifras oficiales sobre el saldo total.
La protesta del domingo, convocada en redes sociales por estudiantes y ciudadanos, derivó en disturbios dentro del Palacio. La Fiscalía Regional desplegó personal pericial, mientras que la SSP detuvo a ocho personas: Mario Emmanuel “N”, Raúl “N”, Juan Carlos “N”, Pedro Rodrigo “N”, Mauricio “N”, Nidia Georgina “N”, Kitzia Jahari “N” y Alma “N”, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público.
Las autoridades indicaron que la situación jurídica de los detenidos se resolverá conforme a derecho.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla aseguró que toda manifestación es legítima, pero advirtió que no se permitirá el uso de bombas molotov ni actos de violencia que pongan en riesgo a terceros. Añadió que se investiga la posible participación de actores políticos vinculados a partidos de oposición y grupos como FRENA.
“Fueron grupos identificados con movimientos de derecha como El FRENA […] algunos son funcionarios del ayuntamiento de Morelia, me comuniqué con el presidente Alfonso Martínez y él se deslindó”, dijo el mandatario estatal.
