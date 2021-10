¿Se dañó tu coche en un bache? puedes promover juicio para que te paguen

“El ayuntamiento tiene a su cargo la prestación de servicios, como son las vialidades, porque la vialidad es un servicio que presta la administración pública municipal, igual que los panteones y mercados”, subrayó en entrevista con MiMorelia.com.

Con estos argumentos, el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán señaló que, al desatenderse la prestación de dicho servicio, el municipio debe pagar cualquier daño que derive de esa omisión.

“La parte que pudiera causar un perjuicio es que ese servicio que se está prestando no esté en condiciones adecuadas y que, en un momento dado, ocasione un daño, en este caso a un vehículo de un particular, y este particular, por esa omisión de no haber reparado la carpeta asfáltica, puede demandar al ayuntamiento”, enfatizó.