SAT ha advertido a Cruz Roja Mexicana sobre posibilidad de desaparecer donatariados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante los primeros meses del 2024, la Cruz Roja ha identificado una particular observancia por parte del Sistema de Administración Tributaria (SAT), sobre todo en el tema de conocer el destino de los diferentes donativos que llega a recibir la institución, causando confusión debido a que han sido fiscalizados durante 85 años sin inconvenientes, así lo aseguró Samantha Iturriaga, coordinadora de captación de fondos de la Cruz Roja de la delegación en Morelia.

Señaló que no se han sentido intimidados por la declaración de los recursos que han sido captados por dicha institución, no obstante, reconoció que han sido advertidos de la posible desaparición de una herramienta indispensable en la gestión de fondos para su operatividad y que es el donatario.

“Hemos sentido presión no en la fiscalización, sino con las advertencias del retiro del donatario, no solo a nosotros, sino a todas las instituciones.”, señaló, explicando que con esta facilidad que da el Sistema de Administración Tributaria (SAT), es posible emitir un recibo deducible, mismo que es usado para poder condonar una parte proporcional de impuestos de aquellos que de manera voluntaria han hecho un donativo.

Destacó que, aunque hay un gran número de participantes que manifiestan no estar interesados en recibir dicho documento, sí forma parte importante para la captación de recursos ya que no pertenecen a ningún nivel de gobierno municipal, estatal o federal, por lo que siendo una institución de asistencia privada no estamos en el presupuesto de ninguna entidad gubernamental o una partida presupuestal.