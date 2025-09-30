Saldo blanco tras la Noche Moreliana: comisionado de Seguridad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Se registró saldo blanco tras la Noche Moreliana realizada en el primer cuadro del Centro Histórico de Morelia, informó Pablo Alarcón Olmedo, comisionado de Seguridad Municipal.
En entrevista, el comisionado señaló que fueron más de 50 mil personas las que acudieron a los conciertos públicos efectuados sobre la avenida Madero.
No obstante, Alarcón Olmedo precisó que sí se atendieron un par de casos por parte del área de rescate, aunque fueron situaciones menores, como una caída y otro incidente de baja gravedad.
Agregó que tampoco se registraron personas detenidas por faltas administrativas, ni dentro ni fuera del evento masivo realizado en el primer cuadro del Centro Histórico.
RPO