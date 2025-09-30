Saldo blanco tras la Noche Moreliana: comisionado de Seguridad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Se registró saldo blanco tras la Noche Moreliana realizada en el primer cuadro del Centro Histórico de Morelia, informó Pablo Alarcón Olmedo, comisionado de Seguridad Municipal.

En entrevista, el comisionado señaló que fueron más de 50 mil personas las que acudieron a los conciertos públicos efectuados sobre la avenida Madero.