¡Saca la cobija! Prevén mañanas con mínimas de 0 a 5°C esta semana en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir del lunes 20 de octubre, se espera un descenso considerable en las temperaturas mínimas en zonas de Morelia y cercanas, con registros que podrían ubicarse entre los 5°C y 10°C, y aún más bajos en zonas serranas. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que este cambio se debe a la masa de aire frío asociada al Frente Frío número 8, que ingresará por el norte del país y extenderá sus efectos hacia el centro y occidente.
Durante el periodo del 20 al 23 de octubre, dicha masa de aire frío mantendrá un ambiente matutino fresco a frío en buena parte del país, incluyendo zonas altas de Michoacán como la región de Morelia. Aunque el frente frío como tal no pasará directamente por el estado, su influencia se sentirá a través del aire frío que arrastra, provocando temperaturas mínimas más bajas de lo habitual durante las madrugadas.
El mismo pronóstico federal prevé que este sistema interactúe con una corriente en chorro subtropical, reforzando el enfriamiento en entidades como Guanajuato, Querétaro, Estado de México y Michoacán. Además, canales de baja presión y el ingreso de humedad desde el Golfo de México podrían generar lluvias aisladas y cielo nublado, lo que intensificaría la sensación térmica de frío, principalmente por las mañanas.
Ante este panorama, autoridades de Protección Civil recomiendan extremar precauciones en sectores vulnerables como personas adultas mayores, niñas y niños, así como personas con enfermedades respiratorias. Se aconseja vestir en capas, evitar cambios bruscos de temperatura, ventilar adecuadamente los espacios cerrados y mantenerse informados mediante medios oficiales.
Este episodio de frío representa el inicio de la temporada invernal para muchas regiones del país; el termómetro podría seguir bajando durante los siguientes frentes fríos del mes, especialmente en zonas montañosas de Michoacán.
