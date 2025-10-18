¡Saca la cobija! Prevén mañanas con mínimas de 0 a 5°C esta semana en Morelia

Durante el periodo del 20 al 23 de octubre, dicha masa de aire frío mantendrá un ambiente matutino fresco a frío en buena parte del país, incluyendo zonas altas de Michoacán como la región de Morelia. Aunque el frente frío como tal no pasará directamente por el estado, su influencia se sentirá a través del aire frío que arrastra, provocando temperaturas mínimas más bajas de lo habitual durante las madrugadas.

El mismo pronóstico federal prevé que este sistema interactúe con una corriente en chorro subtropical, reforzando el enfriamiento en entidades como Guanajuato, Querétaro, Estado de México y Michoacán. Además, canales de baja presión y el ingreso de humedad desde el Golfo de México podrían generar lluvias aisladas y cielo nublado, lo que intensificaría la sensación térmica de frío, principalmente por las mañanas.