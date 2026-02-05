Roban a despachador de gas en Ventura Puente

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un despachador de gas fue víctima de un asalto por parte de dos hombres que se desplazaban en una motocicleta, en calles de la colonia Ventura Puente, durante la mañana de este jueves.

El hecho quedó registrado en un video de vigilancia, donde se observa cómo los presuntos responsables se aproximan a un camión de gas estacionado. Uno de los trabajadores se encontraba en la parte trasera del vehículo, realizando labores de suministro.

Sin mediar palabra, los dos sujetos descienden de la motocicleta y se dirigen directamente al trabajador. En cuestión de segundos, lo despojan de sus pertenencias y vuelven al vehículo para huir con rumbo desconocido.

Al final del video, el trabajador y otra persona quedan de pie observando hacia el punto por donde escaparon los agresores.