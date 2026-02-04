¡Imprudencia captada! Tanque de gas se suelta en plena calle de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un tanque de gas estuvo a punto de causar una tragedia luego de caer de la parte trasera de un camión repartidor mientras circulaba por la colonia Ventura Puente, en la capital michoacana.

El hecho fue captado por una cámara de videovigilancia ubicada sobre la calle Lago de Chapala. En el video se observa cómo el cilindro cae al pavimento justo cuando el vehículo está en movimiento.

Afortunadamente, el tanque no impactó a dos personas que se encontraban cerca, tampoco explotó, aunque el riesgo fue evidente. El objeto terminó su recorrido al chocar con una de las llantas delanteras del camión.

El conductor, lejos de mostrar preocupación, descendió con calma, acomodó el tanque y lo recargó contra el costado del vehículo, sin tomar más medidas visibles de seguridad.