Revelan video de accidente de auto de la Carrera Panamericana en la Mil Cumbres; un "despiste", la razón

Los equipos de emergencia brindaron atención inmediata a las personas lesionadas, y se mantiene una comunicación constante con las autoridades para dar seguimiento a su estado de salud. La organización no especificó si hubo lesionados externos o si el binomio resultó herido, aunque previamente se reportó al menos una persona lesionada en el sitio del incidente.

En el documento, la dirección del evento reiteró que la seguridad y el bienestar de participantes y asistentes son una prioridad, y que el evento se desarrolla bajo estrictos estándares de organización y responsabilidad. Asimismo, hizo un llamado a escuderías, equipos y aficionados a reforzar las medidas preventivas para evitar riesgos durante el desarrollo de las etapas restantes.