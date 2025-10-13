Revelan video de accidente de auto de la Carrera Panamericana en la Mil Cumbres; un "despiste", la razón

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La organización de La Carrera Panamericana 2025 confirmó que durante la jornada de este lunes, en el trayecto de Querétaro a Morelia, se registró un incidente que involucró al equipo conformado por Emilio Velázquez y Javier Marín, a bordo del vehículo número 113.
Según el comunicado oficial, el accidente ocurrió en los últimos kilómetros de la sección de Mil Cumbres, cuando el automóvil sufrió un despiste que derivó en una salida del camino. El operativo de atención se llevó a cabo con apoyo de elementos de la Guardia Nacional y servicios de emergencia estatales, quienes intervinieron de manera oportuna.
Los equipos de emergencia brindaron atención inmediata a las personas lesionadas, y se mantiene una comunicación constante con las autoridades para dar seguimiento a su estado de salud. La organización no especificó si hubo lesionados externos o si el binomio resultó herido, aunque previamente se reportó al menos una persona lesionada en el sitio del incidente.
En el documento, la dirección del evento reiteró que la seguridad y el bienestar de participantes y asistentes son una prioridad, y que el evento se desarrolla bajo estrictos estándares de organización y responsabilidad. Asimismo, hizo un llamado a escuderías, equipos y aficionados a reforzar las medidas preventivas para evitar riesgos durante el desarrollo de las etapas restantes.
En redes sociales se difundió un video del momento exacto en que ocurrió el accidente, provocando pánico entre los presentes que acudieron a la zona para observar el paso de los autos.
rmr