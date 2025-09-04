Revelan primeros cineastas que llegarán a Morelia para el FICM 2025

Cuauhtémoc Cárdenas Batel, vicepresidente del FICM, y Daniela Michel, fundadora y directora general, informaron que este año se proyectarán 102 películas en competencia oficial, distribuidas en las secciones de Largometraje Mexicano, Documental Mexicano, Cortometraje Mexicano y Sección Michoacana.

Funciones presenciales y virtuales

El festival tendrá lugar en diferentes sedes de Morelia, como Cinépolis Morelia Centro, Cinépolis VIP Plaza Las Américas, Teatro Mariano Matamoros, Teatro Melchor Ocampo, Centro Cultural Universitario y Plaza Benito Juárez. También habrá proyecciones en el Teatro Emperador Caltzontzin de Pátzcuaro, así como funciones virtuales gratuitas a través de nuestrocine.mx, plataforma del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE).