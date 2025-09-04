Revelan primeros cineastas que llegarán a Morelia para el FICM 2025

Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En conferencia de prensa desde la Ciudad de México, los organizadores del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) dieron a conocer parte de la programación de su edición número 23, la cual se celebrará del 10 al 19 de octubre de 2025, con funciones preinaugurales desde el 9 de octubre.

Cuauhtémoc Cárdenas Batel, vicepresidente del FICM, y Daniela Michel, fundadora y directora general, informaron que este año se proyectarán 102 películas en competencia oficial, distribuidas en las secciones de Largometraje Mexicano, Documental Mexicano, Cortometraje Mexicano y Sección Michoacana.

Funciones presenciales y virtuales

El festival tendrá lugar en diferentes sedes de Morelia, como Cinépolis Morelia Centro, Cinépolis VIP Plaza Las Américas, Teatro Mariano Matamoros, Teatro Melchor Ocampo, Centro Cultural Universitario y Plaza Benito Juárez. También habrá proyecciones en el Teatro Emperador Caltzontzin de Pátzcuaro, así como funciones virtuales gratuitas a través de nuestrocine.mx, plataforma del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE).

Cine mexicano en competencia

Este año, la Sección de Largometraje Mexicano incluirá 11 títulos, entre ellos:

  • Adiós, amor – Indra Villaseñor Amador

  • Juana – Daniel Giménez Cacho

  • Si no ardemos, cómo iluminar la noche – Kim Torres

  • Olmo – Fernando Eimbcke

  • Vainilla – Mayra Hermosillo

Cabe recordar que los cortometrajes y documentales ganadores podrían calificar para una nominación al premio Oscar.

Película de inauguración y funciones de gala

La ceremonia inaugural presentará El agente secreto del brasileño Kleber Mendonça Filho, cinta galardonada en Cannes como Mejor Director y Mejor Actor. El evento contará con la presencia del propio cineasta.

En funciones de gala, se proyectará Las locuras de Rodrigo García, con apoyo de Netflix y la presencia del elenco.

Invitados internacionales

Entre los primeros cineastas confirmados para asistir al FICM 2025 se encuentran:

  • Juliette Binoche, quien presentará su documental In-I: In Motion

  • Jafar Panahi, con It Was Just an Accident, ganadora de la Palma de Oro en Cannes

  • Lucrecia Martel, que regresa con Nuestra tierra

  • Oliver Laxe, con Sirât

  • Robin Campillo, acompañado de la obra Enzo, codirigida con Laurent Cantet

También se contará con la presencia de Alexandre O. Philippe, Tomás Corredor, Javier Espada y Michael Almereyda, quienes presentarán documentales y largometrajes de corte artístico e histórico.

