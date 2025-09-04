Guillermo del Toro no viene a Morelia al Festival de Cine, confirman

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aunque la nueva película Frankenstein de Guillermo del Toro será una de las proyecciones estelares del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) 2025, el director tapatío no podrá asistir personalmente a la capital michoacana.

La información se dio a conocer durante una conferencia de prensa por parte de la directora del festival, Daniela Michel.