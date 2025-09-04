Guillermo del Toro no viene a Morelia al Festival de Cine, confirman

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aunque la nueva película Frankenstein de Guillermo del Toro será una de las proyecciones estelares del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) 2025, el director tapatío no podrá asistir personalmente a la capital michoacana.
La información se dio a conocer durante una conferencia de prensa por parte de la directora del festival, Daniela Michel.
“Lamentablemente siempre es una carta que le pedimos, su agenda es muy complicada, pero siempre manda su cariño y su amor a México”, expresó Michel, al ser cuestionada sobre la presencia de Del Toro en esta edición del festival.
No obstante, confirmó que el cineasta enviará un mensaje especial para el público moreliano, como ya lo ha hecho en ediciones anteriores. Su nueva película, Frankenstein, tendrá una función especial dentro del festival, como parte de su gira internacional tras su estreno en el Festival de Venecia a finales de agosto.
Frankenstein, protagonizada por Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth y Christoph Waltz, es una reinterpretación del clásico de Mary Shelley desde una mirada profundamente emocional, con estética gótica y efectos prácticos. Su estreno en cines está previsto para el 17 de octubre, y llegará a plataformas el 7 de noviembre.
El FICM 2025 se llevará a cabo del 10 al 19 de octubre en su formato presencial en Morelia, con funciones virtuales disponibles a través de nuestrocine.mx. Esta edición también rendirá homenaje a María Félix, “La Doña”, con una retrospectiva de su cine y una exposición fotográfica.
