Remueven grafitis de cantera tras protestas en Morelia; esto cuesta limpiarla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de preservar el patrimonio histórico de la ciudad, personal de la Gerencia del Centro Histórico de Morelia realizó labores de limpieza y recubrimiento en diversas fachadas del primer cuadro de la capital, tras las recientes manifestaciones en las que se realizaron pintas y grafitis.

Las acciones incluyeron la remoción de manchas y leyendas en cantera rosa, especialmente en columnas, muros y accesos de inmuebles catalogados como históricos. A través de productos especiales y técnicas que respetan la integridad del material, se logró restaurar la apariencia original de varias zonas afectadas.

La Gerencia hizo un llamado a la ciudadanía para respetar el patrimonio arquitectónico de la ciudad, reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1991.