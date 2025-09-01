Reforzarán acciones de seguridad en Morelia, adelanta Segob

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras dos incidentes en pocos días en la zona de Torreón Nuevo, el titular de la Secretaría de Gobierno, Raúl Villaseñor Zepeda, indicó que se reforzarán las acciones de seguridad en Morelia, en coordinación con el Ayuntamiento.

En entrevista con medios de comunicación, comentó que, aunque no se tiene identificado algún grupo criminal en específico, se analizará en conjunto con el gobierno municipal la causa de los hechos que se registraron en Torreón Nuevo en días pasados.

Consideró que la ciudad ha crecido, por lo que no son omisos en el tema de seguridad y se deben descubrir las raíces de la problemática para atacar la inseguridad en la capital michoacana.