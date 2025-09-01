Morelia

Reforzarán acciones de seguridad en Morelia, adelanta Segob

El secretario Raúl Villaseñor Zepeda mencionó que trabajarán de manera coordinada con el Ayuntamiento, ya que Morelia se ha convertido en un foco de alarma
Josimar Lara
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras dos incidentes en pocos días en la zona de Torreón Nuevo, el titular de la Secretaría de Gobierno, Raúl Villaseñor Zepeda, indicó que se reforzarán las acciones de seguridad en Morelia, en coordinación con el Ayuntamiento.

En entrevista con medios de comunicación, comentó que, aunque no se tiene identificado algún grupo criminal en específico, se analizará en conjunto con el gobierno municipal la causa de los hechos que se registraron en Torreón Nuevo en días pasados.

Consideró que la ciudad ha crecido, por lo que no son omisos en el tema de seguridad y se deben descubrir las raíces de la problemática para atacar la inseguridad en la capital michoacana.

“Siempre la estamos revisando, es una estrategia viva, que en cada reunión se modifica; se hacen acuerdos nuevos, estrategias nuevas. Los grupos de la delincuencia también se van moviendo, van cambiando de estrategias, eso nos obliga como gobierno a replantear siempre las estrategias”
Raúl Villaseñor Zepeda

