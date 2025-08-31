Insiste Carlos Garfias en reunirse con el gobernador para atender el tema de seguridad

A pregunta expresa de MIMORELIA.COM sobre la reunión que sostuvieron el cardenal Alberto Suárez Inda y el arzobispo coadjutor de Morelia, José Armando Álvarez Cano, con el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, monseñor agradeció el espacio dado, pero consideró que se requiere un diálogo abierto directo con el gobernador de Michoacán.

“Yo lo he buscado y he llamado para que podamos reunirnos, encontrar y dialogar, y él no ha tenido tiempo, él es el que puede dar la respuesta, yo estoy dispuesto y lo he repetido de todas las formas posibles”, puntualizó.

Insistió que ha solicitado las reuniones correspondientes sin que hasta el momento haya una respuesta, por lo que reiteró su invitación a reunirse no solo con su persona, sino que también participen los obispos de la provincia, el cardenal Alberto Suárez Inda y el arzobispo coadjutor de Morelia, José Armando Álvarez Cano para generar una agenda de la paz.

Es de recordar que el arzobispo de Morelia ha insistido que para la reconstrucción de la paz es necesario que todos los sectores se reúnan con los gobiernos federal, estatal y municipales, incluyendo la Iglesia, a fin de trazar una estrategia que permita fortalecer las actividades de seguridad, inclusive, se ha destacado la posibilidad de reunirse con los grupos delincuenciales para pactar una tregua y permitir la reconstrucción de la paz.

RYE