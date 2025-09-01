Procesan a conductor de camión que atropelló a hombre y lo mató, en Morelia

De acuerdo con los datos que constan en la carpeta de investigación, el 25 de agosto de 2025, aproximadamente a las 10:30 horas, el investigado conducía un camión marca International sobre la avenida de los Metales, en dirección de poniente a oriente, en el fraccionamiento Villas del Pedregal.

Al llegar al cruce con la avenida de la Cantera, el imputado no mantuvo la atención en la circulación ni cedió el paso al peatón que tenía preferencia, impactando a la víctima con la parte frontal del camión. A consecuencia de ello, Ismael Valdés Rodríguez cayó sobre la superficie de rodamiento y fue arrollado por la unidad. Alexis Dimián “N” se dio a la fuga.

La víctima fue trasladada a un hospital para recibir atención médica, donde falleció el mismo día a consecuencia de las heridas.

En audiencia, el agente del Ministerio Público expuso los datos de prueba que permitieron que el Juez de Control calificara de legal la detención y resolviera vincular a proceso a Alexis Damián “N”.

Asimismo, se fijaron medidas cautelares y se estableció un plazo de un mes de investigación complementaria.

