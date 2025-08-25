Nota Roja

Atropellan a hombre en Villas del Pedregal; lo reportan con varias fracturas

Policías y paramédicos auxiliaron al paciente y lo canalizaron a un hospital
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un transeúnte resultó herido tras ser atropellado por un vehículo en el fraccionamiento Villas del Pedregal, ubicado al poniente de Morelia, indicaron autoridades policiales.

El accidente se registró durante la mañana de este lunes sobre la avenida Metales, cerca de avenida De la Cantera. Unas personas reportaron la situación y solicitaron una ambulancia.

En el sitio se presentaron unos patrulleros municipales y paramédicos, quienes otorgaron los primeros auxilios al peatón y lo canalizaron al Hospital del IMSS Charo para su adecuada atención médica. El afectado aparentemente sufrió varias fracturas

Según las fuentes, el paciente no está identificado, él tiene aproximadamente 50 años de edad. Los agentes se encargaron de las acciones conducentes del asunto.

