Vecinos amarran a presunto ladrón a poste en Villas del Pedregal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un presunto ladrón fue atrapado por vecinos del fraccionamiento Villas del Pedregal, en esta ciudad de Morelia, quienes lo amarraron a un poste tras acusarlo de robar una motocicleta, indicaron fuentes cercanas al caso.

De acuerdo con la agencia RED113, el hecho se registró la tarde de este martes 9 de septiembre y fue reportado al número de emergencias 911. Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes hallaron al sujeto golpeado y atado a un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En el pecho del individuo se observaba un mensaje escrito con marcador: “Me amarraron a un poste por ser rata”.

Además, junto a sus pies había dos réplicas de arma de fuego, las cuales fueron aseguradas por los uniformados.