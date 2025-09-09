Hallan a hombre sin vida con huellas de violencia cerca del estadio Morelos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este martes fue localizado el cuerpo de un hombre con huellas de violencia e impacto de bala en la cabeza en la colonia Los Llanos, ubicada en las inmediaciones del estadio Morelos, en las faldas del cerro del Quinceo.

De acuerdo con los primeros reportes de la agencia RED113, vecinos alertaron a las autoridades sobre la presencia del cuerpo en un terreno de la zona. Al lugar acudieron elementos de la Guardia Civil y, posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), adscrito a la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, quienes realizaron el procesamiento de la zona.