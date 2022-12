Por falta de información, juez rechaza prueba anticipada de necropsia de Jessica

El 10 de agosto del 2021, cuando aún se realizaba el juicio intermedio del feminicidio de la joven profesora, se le dio desahogo a la declaración del forense como prueba anticipada, pues el elemento de la Fiscalía General de Justicia de Michoacán (FGE) acreditó su salida de México por motivos académicos.

Durante esa audiencia, Giovanni O. acreditó la existencia de 31 lesiones en el cuerpo sin vida de Jessica, heridas marcadas en clavícula, piernas, labios, brazos, tórax, mandíbula y cabeza. Incluso, durante el desarrollo del encuentro llevado a cabo hace un año y cuatro meses, el experto aseguró que la joven recibió un "trato cruel" antes de morir.

Mientras que este miércoles 7 de diciembre la FGE intentó reproducir el testimonio del forense, ante la ausencia del perito, pues él se mantiene viviendo en La Habana, Cuba por motivo de una beca académica. Ante esta situación la agente del Ministerio Público (MP) recordó que la prueba anticipada mantiene su vigencia.

Ante el juez Montoya afirmó haber recibido respuesta por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), organismo que informó que la beca del perito aún está en vigor, además de la certificación del expediente del convenio con la institución en La Habana, considerando ambos documentos como suficiente para satisfacer los requisitos de la prueba anticipada.

La defensa de Diego Urik, señalado como el presunto feminicida de Jessica, alegó que la beca no acredita que el forense realmente se encuentre en Cuba, pues a su decir, la Fiscalía generó suposiciones con base en la respuesta del Conacyt. Incluso, los abogados sugirieron pedir a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México un certificado que acredite la salida de Giovanni del país, o en su caso, una fotografía de su pasaporte sellado en el país caribeño.

El togado encargado del juicio oral de la causa penal 1404/2020, pidió al MP leer explícitamente la respuesta del Consejo de Ciencia y Tecnología, y así verificar si existía una manifestación directa de que el testigo se encuentra todavía en Cuba.

Al concluir esta acción, el juez determinó que a la Fiscalía le faltaron documentos e información, que pruebe la permanencia del perito en el extranjero, por ello rechazó admitir la prueba anticipada sobre la necropsia realizada al cuerpo de Jessica, el cual fue localizado el 25 de septiembre del 2020.

La respuesta de Montoya Romero no fue bien recibida por Verónica Villaseñor Ferreyra, madre de la víctima de feminicidio, quien pidió al togado explicara porqué no admitió la prueba. "No entiendo su decisión, si la beca está vigente es porque él sigue allá. La documentación se envió de allá -La Habana- eso quiere decir que el testigo está en ese país", mencionó.

RYE