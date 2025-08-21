Policía Morelia reforzará operativos en San Miguel del Monte: comisario

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El comisario de la Policía Morelia, Pablo Alarcón Olmedo, destacó que la corporación Municipal de Seguridad reforzará los operativos en el medio rural del municipio, particularmente en San Miguel del Monte.

En entrevista, se le cuestionó al comisario respecto a la presencia de un supuesto grupo delictivo en dicha tenencia, pues en recientes publicaciones del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) se menciona que dicho grupo ha direccionado amenazas a algunos habitantes de la tenencia, particularmente por impulsar el proceso para consolidarse como autogobierno.

Sobre el tema, Alarcón Olmedo resaltó que con anterioridad los elementos de la Policía Morelia ya realizaban recorridos en la zona, pero tras este tipo de publicaciones indicó que se reforzará la presencia policial donde comentó que también se coordinan con la Defensa Nacional, esto con el objetivo de inhibir conductas delictivas.