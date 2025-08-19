Solicitan posponer consulta para autogobierno en San Miguel del Monte

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A petición de un grupo minoritario, se solicitó al Instituto Electoral de Michoacán que se pospusiera la asamblea de consulta para saber si la tenencia de San Miguel del Monte, del municipio de Morelia, quiere regirse, o no, bajo el esquema de autogobierno; así lo compartió Hugo Ramón Velázquez, miembro de la comunidad de San Miguel del Monte.

En entrevista para medios de comunicación, comentaron que la fecha tentativa para que se desarrolle la consulta sería el 7 de septiembre y no el próximo 24 de agosto, para salvaguardar la integridad física del grupo solicitante y de las autoridades que van a acudir, para así evitar confrontaciones; motivo por el cual las autoridades comunales enviaron la solicitud.

Platicó que el argumento de dicho grupo es que no se ha dado la información necesaria, cuando —dijo— se han hecho los foros necesarios.