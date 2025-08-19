Michoacán

Solicitan posponer consulta para autogobierno en San Miguel del Monte

Explicaron que, aunque inicialmente la consulta sería el 24 de agosto, se envió una solicitud al IEM para reprogramarla para el 7 de septiembre
Solicitan posponer consulta para autogobierno en San Miguel del Monte
JOSIMAR LARA
Josimar Lara
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A petición de un grupo minoritario, se solicitó al Instituto Electoral de Michoacán que se pospusiera la asamblea de consulta para saber si la tenencia de San Miguel del Monte, del municipio de Morelia, quiere regirse, o no, bajo el esquema de autogobierno; así lo compartió Hugo Ramón Velázquez, miembro de la comunidad de San Miguel del Monte.

En entrevista para medios de comunicación, comentaron que la fecha tentativa para que se desarrolle la consulta sería el 7 de septiembre y no el próximo 24 de agosto, para salvaguardar la integridad física del grupo solicitante y de las autoridades que van a acudir, para así evitar confrontaciones; motivo por el cual las autoridades comunales enviaron la solicitud.

Platicó que el argumento de dicho grupo es que no se ha dado la información necesaria, cuando —dijo— se han hecho los foros necesarios.

Mencionó que también han solicitado que la elección sea por mano alzada, para saber si San Miguel del Monte se rige por autogobierno, cuando otro grupo pide que sea por urnas, lo que se determinará en la asamblea, que es la máxima autoridad.

Te puede interesar:
Yankel Benítez impulsa diálogo en consulta para San Miguel del Monte
Solicitan posponer consulta para autogobierno en San Miguel del Monte

RPO

Consulta
San Miguel del Monte
autogobierno

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com