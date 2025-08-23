Policía Morelia implementará operativo vial por el tercer Concurso de Carros Locos

“Vamos a cerrar la circulación desde las 6:00 o 7:00 de la mañana para que puedan hacer todo el montaje que contempla las vallas de seguridad y las pacas que agregan para también hacer una especie de muro de contención, y permanecerá hasta que concluya la actividad (…)”, señaló.

Alarcón Olmedo indicó que corte vial se ubicará en la avenida Morelos Norte, también en la calle García Pueblita hasta la zona del monumento al Pípila. Como vías alternas, indicó que se podrá utilizar la avenida Guadalupe Victoria para acceder al Centro Histórico.

Y añadió que se espera restablecer la circulación entre las 14:00 y 15:00 horas, aunque explicó si las condiciones lo permiten, podría reabrirse antes.

Asimismo, el comisario informó que en este dispositivo de seguridad participarán 20 agentes de vialidad, y se dispondrá de una ambulancia de la corporación para brindar apoyo en caso de que se presente alguna emergencia.

Cabe resaltar que el concurso, organizado por la Gerencia del Centro Histórico, contempla una dinámica y creativa carrera no motorizada, la cual está programada para iniciar a las 9:00 horas, mientras que el registro para las y los participantes será una hora antes.

RYE