PETA exige cancelar corrida de toros del 30 de septiembre en la Monumental de Morelia

En su publicación, PETA señaló que permitir el evento taurino sería una violación tanto de la legislación vigente en Michoacán como de la Constitución Mexicana.

El mensaje fue dirigido a las autoridades municipales y pide explícitamente que se detenga lo que consideran un “baño de sangre”, reiterando que la realización del evento va en contra de los principios legales y éticos.