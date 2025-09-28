PETA exige cancelar corrida de toros del 30 de septiembre en la Monumental de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La organización internacional de defensa animal People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) emitió este domingo un mensaje público a través de sus redes sociales, exigiendo la cancelación de la corrida de toros programada para el 30 de septiembre en la Plaza Monumental de Morelia.
En su publicación, PETA señaló que permitir el evento taurino sería una violación tanto de la legislación vigente en Michoacán como de la Constitución Mexicana.
El mensaje fue dirigido a las autoridades municipales y pide explícitamente que se detenga lo que consideran un “baño de sangre”, reiterando que la realización del evento va en contra de los principios legales y éticos.
Hasta ahora, la corrida de toros anunciada como "En Defensa de Nuestras Tradiciones" sigue programada para este martes 30 de septiembre, ya que los organizadores obtuvieron un amparo federal que permite su realización, a pesar de que en Michoacán existe una reforma legal que prohíbe los espectáculos públicos con maltrato animal.
Autoridades municipales han declarado previamente que acatarán la orden judicial, al tratarse de una resolución emitida por un juez federal competente.
rmr